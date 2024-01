Bakıda 64 yaşlı kişi faciəli şəkildə ölüb.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, hadisə Buzovna qəsəbəsində baş verib. 1960-cı il təvəllüdlü, Xəzər rayonu, Buzovna qəsəbəsi, A.Xələfov küçəsi, döngə 2, ev 4-də yaşayan Xələfov Xələf Hacıbaba oğlu yaşadığı evin həyətində yerləşən hamam otağında dəm qazından zəhərlənərək ölüb.

Faktla bağlı Xəzər rayon prokurorluğunda araşdırma aparılır.

