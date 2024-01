Yanvarın 23-də Xaçmaz rayonunun Barlı kəndi ərazisindən “Hyundai” markalı avtomobilin qaçırılması barədə polisə məlumat daxil olub.



Metbuat.az xəbər verir ki, polis əməkdaşlarının keçirdikləri tədbirlərlə nəqliyyat vasitəsini qaçırmaqda şübhəli bilinən Quba və Neftçala rayon sakinləri olan iki yeniyetmə avtomobillə saxlanılıblar.

Araşdırma aparılır.

