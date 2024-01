Moldova Respublikası daxili işlər naziri Adrian Efrosun başçılıq etdiyi nümayəndə heyəti Azərbaycana səfər edəcək.

Metbuat.az “Report”a istinadən xəbər verir ki, səfər 29-31 yanvar tarixlərində baş tutacaq.

Səfər çərçivəsində Moldova daxili işlər naziri Bakıda bir sıra yüksəksəviyyəli görüşlər keçirəcək.

