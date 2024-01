"Qarabağ"ın baş məşqçisi Qurban Qurbanov bu gün Almaniyanın "Bayer 04" klubunun məşqini izləyib.

Metbuat.az xəbər verir ki, azərbaycanlı mütəxəssis məşqdən əvvəl Leverkuzen təmsilçisinin ispaniyalı çalışdırıcısı Xabi Alonso ilə söhbət edib.

Qurbanov məşq prosesini izlədikdən sonra Bakıya qayıdıb.

Qeyd edək ki, "Qarabağ"ın baş məşqçisi dünən ispaniyalı mütəxəssislə görüşərək fikir mübadiləsi aparıb.

