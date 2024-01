Səfirliyin açılması ilə bağlı əsas iki məqama diqqət edəcəyik. Əsas məsələl istintaqın başa çatması, qərarın qəbul edilməsidir.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu XİN rəhbəri Ceyhun Bayramov jurnalistlərə açıqlamasında deyib:

"İkinci məqam isə Azərbaycanla İran arasında danışıqlar Səfirlik açılacağı təqdirdə onun təhlükəsizliyinə təminat verilməsidir. İnsanlarımızın həyatını riskə ata bilmirik".

