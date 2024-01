Fransa ilə Azərbaycan arasında olan münasibətlər ən aşağı nöqtədədir.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov jurnalistlərə açıqlamasında deyib.

“Bunun səbəbkarı Azərbaycan deyil. Əfsuslar olsun ki, bu cür qəbuledilməz davranışları nümayiş etdirən Fransa olub”, - deyə nazir bildirib.

