Nazirlər Kabineti mühafizəsi təmin edilən mühüm əhəmiyyətli elektroenergetika obyektlərinin siyahısını təsdiqləyib.

Trend xəbər verir ki, sənədə əsasən, müəyyən edilib ki, təsdiq edilmiş siyahıya uyğun olaraq mühüm əhəmiyyətli elektroenergetika obyektlərinin mühafizəsi “Azərenerji” Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin və “Azərişıq” Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin vəsaiti hesabına təmin edilir.

Mühafizəsi təmin edilən mühüm əhəmiyyətli elektroenergetika obyektlərinin siyahısı:

