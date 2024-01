İstanbulunda ibadət zamanı kilsəyə silahlı hücum etməkdə şübhəli bilinən şəxslər saxlanılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə ölkənin daxili işlər naziri Ali Yerlikaya "X" hesabında bildirib.

"Bu səhər Sarıyerdə Santa Mariya Kilsəsində ibadət zamanı vətəndaşımız Tuncer Cihanın ölümünə səbəb olan iki şübhəli tutuldu”, - deyə o qeyd edib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.