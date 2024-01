“Qarabağ” Azərbaycan Çempionatları tarixində rekord qırdı

“Qarabağ” Azərbaycan Premyer Liqasının 2023/24 mövsümündə 50-ci qolunu vurub.

Metbuat.az Peşəkar Futbol Liqasının rəsmi saytına istinadən xəbər verir ki, bu, XX turun “Kəpəz”lə səfər matçına (2:1) təsadüf edib. Ağdam klubunun yubiley qoluna Toral Bayramov imza atıb.

“Qarabağ” ölkə çempionatları tarixində 15-ci dəfə mövsüm ərzində 50 və ya daha çox qol vurub. Bu, yarışın yeni rekordudur.

Bölgə təmsilçisi 14 dəfə “50”yə çatan “Neftçi”ni arxada qoyub. Ümumilikdə isə çempionatın 32 illik tarixində 62-ci dəfə komandalardan biri buna nail olub.

İndiyədək 17 klub belə məhsuldarlıq göstərib: “Qarabağ” – 15, “Neftçi” – 14, “Kəpəz” - 7, “Şamaxı” – 4, “Bakı”, “Turan”, “Şəmkir” – 3, “Karvan”, “Xəzər” S, “Xəzər Lənkəran” – 2, “Şüvəlan”, “Azəri”, “İnşaatçı” B, “Kürmük”, “Viləş”, “Sabah” və “Xəzri” – 1.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.