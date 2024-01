Kürdəmir rayonundan olan azyaşlı Bakıda cinayət törədib.

Daxili İşlər Nazirliyindən Metbuat.az-a verilən məlumata görə, yanvarın 28-də Xətai rayonu ərazisindən “BMW” markalı avtomobilin qaçırılması barədə 36-cı Polis Şöbəsinə məlumat daxil olub.

Polis əməkdaşlarının keçirdikləri tədbirlərlə nəqliyyat vasitəsini qaçırmaqda şübhəli bilinən Kürdəmir rayon sakini olan yeniyetmə Sabunçu rayonu Bakıxanov qəsəbəsi ərazisində avtomobillə saxlanılıb.

Metbuat.az

