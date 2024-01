Ən çox satılan 15 mobil telefon markaları bunlardır

Dünyanın ən çox satılan teelfonlarının adları açıqlanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, sıralamada Nokia 1100 modeli ən çox satılan model olub.

1) Nokia 1100 – 250 milyon

2) Nokia 1110 – 248 milyon

3) iPhone 6 / 6 Plus – 222 milyon

4) Nokia 105 – 200 milyon

5) iPhone 6S / 6S Plus -174 milyon

6) iPhone 5S – 165 milyon

7) Nokia 3210 – 161 milyon

8) iPhone 7 / 7 Plus – 160 milyon

9) iPhone 11 / 11 Pro / 11 Pro Max – 159 milyon

10) iPhone XR / XS / XS Max – 151 milyon

11) Nokia 6600 – 150 milyon

12) Nokia 1200 – 150 milyon

13) Nokia 5230 – 150 milyon

14)Samsung E1100 – 150 milyon

15) iPhone 5 – 146 milyon.

Seyranə Quliyeva / Metbuat.az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.