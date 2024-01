Dəməşqə edilən hücumda ölənlərin hamısı Suriya vətəndaşıdır.

Metbuat.az Apa.az-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə Suriya Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb.

İranın Suriyadakı səfiri Hüseyn Əkbəri "X" hesabında yazıb ki, İsraillin Dəməşq şəhərinin cənubuna bugünkü hücumunda İran İslam Respublikasının heç bir məsləhət mərkəzi hədəf alınmayıb və heç bir İran vətəndaşı, yaxud məsləhətçisi ölməyib.

