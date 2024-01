Prezidentliyə namizəd Razi Nurullayevin görüntüləri maraqla qarşılandı - VİDEO

7 fevral 2024-cü il tarixində keçiriləcək növbədənkənar prezident seçkilərində namizədliyini irəli sürən Milli Cəbhə Partiyasının sədri Razi Nurullayevin paylaşdığı görüntülər müzakirələrə səbəb olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, mətbəxdə lentə alınan görüntülərdə Razi Nurullayev kivi-limon reseptini izləyiciləri ilə paylaşıb. Razi Nurullayev bu qarışımın onu sakitləşdirdiyini, yatmazdan əvvəl içidiyini ifadə edib. Onun sözlərinə görə, bu qarışım həm də sağlamlıq, sağlam həyat tərzi üçün vacibdir. Onun paylaşımı bəzi sosial media istifadəçiləri tərəfindən səmimi qarşılansa da, tənqid edənlər də olub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.