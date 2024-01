"Arsenal"ın baş məşqçisi Mikel Arteta "Barselona"ya keçəcəyi ilə bağlı iddialara münasibət bildirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, o iddiaları təkzib edib. Artetanın sözlərinə görə, iddialar yalandır. "Hazırda diqqətimi "Arsenal"a yönəltmişəm. Burada görəcəyimiz çox iş var" - Arteta deyib.

Qeyd edək ki, Xavi Hernandez mövsümün sonunda "Barselona"dan ayrılacaq. Onun yerinə Mikel Artetanın təyin olunacağı barədə iddialar dərc edilib.

