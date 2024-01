Bakıda 31 yaşlı kişi özünü binadan atıb.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, hadisə paytaxtın Xətai rayon ərazisindəki 19 mərtəbəli yaşayış binasında baş verib. 1993-cü il təvəllüdlü Nurlan Cəfərzadə özünü həmin binanın 11-ci mərtəbəsindən atıb. Yaralı ağır vəziyyətdə xəstəxanaya yerləşdirilib.

Hazırda faktla bağlı araşdırma aparılır.

Metbuat.az

