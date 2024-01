Bakıda 17 yaşlı oğlan itkin düşüb.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, hadisə paytaxtın Xətai rayonu ərazisində baş verib.

Rayon sakini Eldəniz Məmmədov ərizə ilə polisə müraciət edərək bildirib ki, qardaşı Amil Məmmədov yanvarın 28-də səhər saat 8 radələrində yaşadıqları evdən çıxaraq geri qayıtmayıb.

A. Məmmədov orta məktəbin 11-ci sinfində oxuyur.

Faktla bağlı araşdırmalara başlanılıb.

Metbuat.az



