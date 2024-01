Tanınmış aparıcı Azər Süleymanov ata olub.

Metbuat.az bildirir ki, aparıcının qızı dünyaya gəlib. Bu barədə o, özü paylaşım edib:

"Tanış olun, qızım Layla Süleymanlı. 18 dekabr 2023-cü il, saat 16:08. "Qızınız oldu!"… Sənin gəlişinin müjdəsi dolu dünyanın ən gözəl cümlələrindən birinin ardından çox keçmədi ki, daha bir cümlə quruldu: Körpəniz çox ağırdır. Hər şeyə hazır olun".

Qeyd edək ki, aparıcının bir oğul övladı da var.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.