Rusiyanın fövqəladə hallar naziri Aleksandr Kurenkov Azərbaycanda işgüzar səfərdədir.

Metbuat.az bu barədə Rusiya KİV-inə istinadən xəbər verir.

Nazirin gəliş səbəbi və proqramı hələ ki açıqlanmayıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.