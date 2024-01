Ulduzlar bu bürcə fantastik şans vəd verir

Astroloqlar hesab edir ki, Şir bürcü altında doğulan insanların 2024-cü ildə taleyi ilə bağlı gileylənmək üçün çox əsası olmayacaq.

Metbuat.az lent.az-a istinadən xəbər verir ki, mayın 26-na qədər şans planeti Yupiter Şir bürcünün karyera və reputasiya sektorunda olacaq. Bu, karyerada və həyatın digər sahələrində irəliləməyə səbəb olacaq: xoşbəxt evlilik, bir uşağın doğulması, maraqlı və yaxşı maaşlı işə keçid və başqaları arasında populyarlığın artması mümkündür.

Mayın 26-dan sonra Yupiter 11-ci xəyalların və gələcəyin evinə köçəcək və ilin sonuna qədər orada qalacaq. Bu dövr son aylarda görülən işlərə yekun vurmaq və maliyyə gəlirləri də daxil olmaqla, nəticə əldə etmək vaxtı olacaq.

Digər planetlər də Şir bürcünün həyatına təsir edəcək: Uran və Yupiterin aprelin 18-dən 21-dək karyera evində qovuşması sizə yeni maliyyə səviyyəsinə keçməyə imkan verəcək.

Karyera və vəzifələr planetinin Saturnun 6-cı evə gəlməsi sabitlik tapmağa və həyat planları qurmağa imkan verəcək. İyulun 16-dan avqustun 8-dək bürcünüzdə sevgi və gözəllik planeti Venera olması əks cinsə diqqəti cəlb edəcək və sizi xoşbəxtlik hissi ilə mükafatlandıracaq.

