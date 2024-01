Bankların məcmu kapitalın həcminə görə renkinqi

2023-cü ilin yekunlarına görə, Azərbaycan bankları arasında məcmu kapitalın həcminə görə Azərbaycan Beynəlxalq Bankı (ABB) birinci yer tutub.

Metbuat.az xəbər verir ki, maliyyə hesabatına görə, hesabat dövründə bankın məcmu kapitalının həcmi 1,675 milyard manat olub.

Renkinqdə ikinci yeri 907,6 milyon manat dəyərində məcmu kapitalla Kapital Bank tutub.

Üçüncü yerdə 870,7 milyon manat dəyərində məcmu kapitalla Pasha Bank, dördüncü yerdə 498,1 milyon manatla Xalq Bank qərarlaşıb. Beşinci yeri isə 174,3 milyon manat dəyərində məcmu kapitalla Bank Respublika tutub.

İlk üç bankın məcmu kapitalının həcmi 3,454 milyard manat olmaqla, siyahıdakı ilk 10 bankın məcmu kapitalının (4,87 milyard manat) 70,91 faizini, Azərbaycanın bütün banklarının məcmu kapitalının (5,93 milyard manat) isə 58,25 faizini təşkil edib.

Azərbaycan banklarının məcmu kapitalın həcminə görə renkinqi aşağıdakı kimidir:

