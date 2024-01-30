Bankların məcmu kapitalın həcminə görə renkinqi

2023-cü ilin yekunlarına görə, Azərbaycan bankları arasında məcmu kapitalın həcminə görə Azərbaycan Beynəlxalq Bankı (ABB) birinci yer tutub.
Metbuat.az xəbər verir ki, maliyyə hesabatına görə, hesabat dövründə bankın məcmu kapitalının həcmi 1,675 milyard manat olub.
Renkinqdə ikinci yeri 907,6 milyon manat dəyərində məcmu kapitalla Kapital Bank tutub.
Üçüncü yerdə 870,7 milyon manat dəyərində məcmu kapitalla Pasha Bank, dördüncü yerdə 498,1 milyon manatla Xalq Bank qərarlaşıb. Beşinci yeri isə 174,3 milyon manat dəyərində məcmu kapitalla Bank Respublika tutub.
İlk üç bankın məcmu kapitalının həcmi 3,454 milyard manat olmaqla, siyahıdakı ilk 10 bankın məcmu kapitalının (4,87 milyard manat) 70,91 faizini, Azərbaycanın bütün banklarının məcmu kapitalının (5,93 milyard manat) isə 58,25 faizini təşkil edib.
Azərbaycan banklarının məcmu kapitalın həcminə görə renkinqi aşağıdakı kimidir:
|Banklar
|Məcmu kapital
|1
|International Bank
|1,675 milyard manat
|2
|Kapital Bank
|907,649 milyon manat
|3
|Pasha Bank
|870,795 milyon manat
|4
|Xalq Bank
|498,163 milyon manat
|5
|Bank Respublika
|174,36 milyon manat
|6
|Premium Bank
|170,987 milyon manat
|7
|UniBank
|161,11 milyon manat
|8
|AccessBank
|143,504 milyon manat
|9
|Bank of Baku
|140,859 milyon manat
|10
|Expressbank
|127,825 milyon manat
|11
|Rabita Bank
|113,23 milyon manat
|12
|ZiraatBank
|112,006 milyon manat
|13
|AzersenayeBank
|111,647 milyon manat
|14
|YapikrediBank
|88,187 milyon manat
|15
|Turan Bank
|85,639 milyon manat
|16
|VTB Bank
|83,638 milyon manat
|17
|Avrasiya Bank
|79,216 milyon manat
|18
|AFB Bank
|78,862 milyon manat
|19
|Azer–Turk Bank
|78,557 milyon manat
|20
|Yelo Bank
|61,377 milyon manat
|21
|Nakhichivan Bank
|57,997 milyon manat
|22
|Bank Melli Iran
|57,893 milyon manat
|23
|BTB Bank
|50,977 milyon manat