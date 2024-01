Dövlət İmtahan Mərkəzinin (DİM) Direktorlar Şurasının sədri Məleykə Abbaszadəyə yeni müşavir təyin edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu vəzifəyə Aliyə Əliyeva gətirilib.

Buna qədər A.Əliyeva “Yüksəliş” Müsabiqəsinin İctimaiyyətlə Əlaqələr üzrə şöbə rəhbəri vəzifəsində çalışıb.

