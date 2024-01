Aygün Kazımovanın sonuncu hiti gündəm olub.

Metbuat az verir ki, “Sağ-salamat” mahnısı trend olub.

Trendə ATV kanalının aparıcısı Zaur Baxşəliyev də qoşulub. O, “Bizimləsən” verilişində rəqs edib.

Həmin görüntüləri təqdim edirik:

