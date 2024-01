Yoxlamalar zamanı 44 hərbçi cəzalandırıldı

Ötən il Strateji Obyektlərin Mühafizəsi Dövlət Agentliyində aparılan xidməti yoxlamalar zamanı xidməti uyğunsuzluğa, hərbi qulluqçunun şərəf və ləyaqətini ləkələyən hərəkətlərə yol verdiklərinə görə 44 hərbi qulluqçu cəzalandırılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə agentlikdən məlumat verilib.

Onlardan 2 gizir, 4 baş çavuş həqiqi hərbi xidmətdən ehtiyata buraxılıb. Xidməti fəaliyyətində fərqləndiklərinə görə Agentliyin 345 nəfər hərbi qulluqçusu mükafatlandırılıb, 15 nəfər hərbi qulluqçu Prezidentin Sərəncamı ilə dövlət mükafatlarına layiq görülüb, 24 nəfər hərbi qulluqçu Türkiyəyə müxtəlif sahələr üzrə kurslara göndərilib.

Kadr korpusunun gücləndirilməsi, layiqli kadrların vəzifədə irəli çəkilməsi məqsədilə Agentlikdə genişmiqyaslı kadr islahatlarının aparılması 2023-cü ildə də davam etdirilib. Hesabat dövründə könüllülük prinsipi əsasında, ümumilikdə, 228 nəfər həqiqi hərbi xidmətə qəbul ediliblər. Ötən il ərzində 63 nəfər Vətən müharibəsi iştirakçısı xidmətə qəbul edilib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.