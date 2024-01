Biləsuvar şəhərində yerləşən Mübariz İbrahimov adına liseyin 9-cu sinif şagirdi vəfat edib.

Metbuat.az bildirir ki, bununla bağlı liseydən məlumat verilib.

Qeyd olunub ki, liseyin 9-cu sinif şagirdi Əmirli Nuray xəstəlik səbəbindən dünyasını dəyişib.



