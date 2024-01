Ötən il Azərbaycan 162,8 mln. ABŞ dolları dəyərində qızıl ixrac edib, bu da illik müqayisədə 12,1% azdır.

Metbuat.az xəbər verir ki, 2022-ci ildə Azərbaycanın qızıl ixracının ümumi dəyəri 185,2 mln. dollar təşkil edib.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.