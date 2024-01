Əslən Kanadadan olan Bollivud ulduzu, aktrisa və rəqqasə Nora Fatehi Azərbaycanda lentə aldığı görüntüləri sosial media hesabında paylaşıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, modelin paylaşdığı görüntülər Bakıda, İçərişəhərdə lentə alınıb.

O, paylaşımında “Crakk” adlı filminin fevralın 23-də yayımlanacağına işarə edib.

