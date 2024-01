Futbol üzrə Yaponiya millisi Asiya Kubokunda 1/4 finala yüksəlib.

Metbuat.az xəbər verir ki, komanda 1/8 finalda Bəhreynə qalib gəlib - 3:1.

31-ci dəqiqədə yaponiyalı Risti Doan hesabı açıb. 49-cu dəqiqədə Takefusa Kubo fərqi iki topa çatdırıb. 15 dəqiqə sonra qapıçı Cion Suzuki avtoqol müəllifi olub. 72-ci dəqiqədə Ayase Ueda görüşdə son nöqtəni qoyub.

Yığma növbəti raundda İran - Suriya cütünün qalibi ilə görüşəcək. Həmin matç Bakı vaxtı ilə saat 20:00-da başlayacaq.

