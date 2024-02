Bakıda 200 000 manata samovar satılır.

Metbuat.az oxu.az-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə satış səhifələrindən birində paylaşım edilib.

Bildirilib ki, samovar 1898-ci ildə hazırlanmış orijinal Tula samovarıdır.

Samovarın üzərində çoxlu sayda maraqlı möhürlər var. Bu möhürlər yerli və beynəlxalq sərgilərdə əldə olunan mükafatlarındır.

