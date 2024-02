Xalq artisti Aygün Kazımovanın “Sağ-salamat” adlı son klipi tənqidlərə səbəb olub.

Metbuat.az xəbər verir verir ki, sənətçinin yeni klipində irqçilik, seks köləliyi, sadizm, qrup ritualı və məbədçilik ünsürləri olduğu iddia edilib. Bu barədə sosial şəbəkə istifadəçiləri müxtəlif iddialar səsləndiriblər.

Qeyd edək ki, "Sağ-salamat" adlı mahnının rejissoru türkiyəli Selim Akardır.

