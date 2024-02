Sosial şəbəkələrdə qeyri-etik hərəkətləri ilə ictimai qınağa səbəb olan Əli-Afiyəddin Cəlilovun xəstəxanadan fotosunu əldə etmişik.

Metbuat.az baku.ws-ə istinadən xəbər verir ki, o, xəstəxanada anası ilə birlikdə qalır.

Xatırladaq ki, sosial şəbəkələrdə çəkdiyi videolarla narazılıq yaradan şəxs yanvarın 29-da valideyni ilə birgə polis idarəsinə dəvət olunub. Yetkinlik yaşına çatmayan şəxsin sağlamlıq vəziyyəti nəzərə alınaraq müvafiq xəstəxanaya yerləşdirilməsi təmin olunub.

