Taksi qiymətləri artıb

Metbuat.az xəbər verir ki, "UBER" şirkətinin təklif etdiyi xidmətlərdə qiymət artımı müşahidə edilir. Belə ki, artıq xidmət istifadəçilərindən gediş haqqından əlavə xidmət haqqı alınır.

"Hər gedişə 0,1 manat xidmət haqqı əlavə olunub. Bu, xidməti saxlamaq və inkişaf etdirmək üçün istifadəçilərdən alınan ödənişdir", - xidmətin mobil tətbiqində bildiriş edilib.

