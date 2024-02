Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universitetində kadr dəyişikliyi olub.

Metbuat.az “Unikal”a istinadən xəbər verir ki, universitetin Nəqliyyat və logistika kafedrasının müdiri Tağı Əhmədov işindən ayrılıb.

Qeyd edək ki, Tağı Əhmədov bir müddətdir ağır xəstəlikdən əziyyət çəkir. O, 1998-2014-cü illərdə “Bakı Metropoliteni” QSC-nin rəisi vəzifəsində çalışıb.

