Bakıda rekord qiymətə villa satışa çıxarılıb.

Metbuat.az bildirir ki, elan saytlarından birində yer alan villanın qiyməti 12 milyon manatdır. Bilgə qəsəbəsində yerləşən villanı alan şəxsin adı gizli saxlanılacaq.

Elan sahibi deyib ki, villanın həyətyanı ərazisi 100 sotdur, evin ümumi sahəsi 1600 kvadrat metrdir və 12 otaqdan ibarətdir.

