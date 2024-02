Pentaqon rəhbəri Lloyd Ostin bildirib ki, ABŞ-nin İordaniyadakı bazasına hücumundan sonra İraq və Suriyadakı hədəflərə zərbələr endirməsi cavab tədbirlərinin yalnız başlanğıcıdır.

Metbuat.az Apa-ya istinadən xəbər verir ki, ABŞ müdafiə naziri onu da bildirib ki, prezident Co Bayden artıq əlavə tədbirlər görməyə göstəriş verib.

"Bu, bizim seçdiyimiz vaxt və yerdə baş verəcək" - Ostin vurğulayıb.

