İşğaldan azad olunmuş ərazilərdə 26 məntəqə yaratmışıq.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu sözləri Mərkəzi Seçki Komissiyasının (MSK) sədri Məzahir Pənahov bu gün keçirilən mətbuat konfransında deyib.

Məzahir Pənahovun sözlərinə görə, hazırda seçici siyahılarında 6 milyon 478 min 623 seçicinin adı var:

"Seçicilər 6 537 məntəqədə səs verəcəklər".

