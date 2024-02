Səsvermə yekunlaşandan sonra ilkin olaraq daşınan qutular açılıb sayılır.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu jurnalistlər üçün keçirilən mətbuat konfransında Mərkəzi Seçki Komissiyasının sədri Məzahir Pənahov söyləyib.

O bildirib ki, səsvermə günü adı seçici siyahısında olan, amma məntəqələrə gəlmək imkanı olmayan seçicilərə Seçki Məcəlləsinin tələbinə görə daşınan qutu çatdırılır:

"Həmin qutuların çatdırılması isə müşayiətlə həyata keçirilməli və təhlükəsizlik məsələləri təmin olunmalıdır".

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.