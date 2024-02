Sənədsiz evlərdə yaşamağın çətinlikləri olduğu kimi, miras məsələlərində də problemlər az deyil.

Metbuat.az xəbər verir ki, əgər mülkiyyətçi sağ ikən evini çıxarışla təmin etmirsə, onun həyatdan köçməsi ilə mənzilin taleyi də sual altında qalır.

Bu zaman isə vəfat edənin ailə üzvləri çıxış yolunu məhkəmlərə üz tutmaqda görürlər.

ATV-nin “Xəbərin olsun” proqramı məsələ ilə bağlı videosüjet hazırlayıb.

Ətraflı videoda:

