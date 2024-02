MSK Katibliyinin İnformasiya Mərkəzinin müdiri Fərid Orucov azad olunmuş ərazilərdə saat 12.00-a qədər olan seçici sayını açıqlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Fərid Orucov bildirib ki, 122 saylı Xankəndi Seçki Dairəsində 3946 nəfər səs verib, seçici fəallığı 50,56 faizdir.

O qeyd edib ki, 123 saylı Kəlbəcər seçki dairəsində 21658 nəfər səs verib, seçici fəallığı 35,69 faiz, 124 saylı Şuşa-Ağdam-Xocalı-Xocavənd seçki dairəsində 27030 nəfər səs verib, seçici fəallığı 43,25 faizdir.

