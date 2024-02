“Rəy” Monitorinq Mərkəzi saat 13:00-a qədər olan "exit-poll" nəticəsini açıqladı

7 fevral 2024-ci il tarixində keçirilən növbədənkənar Azərbaycan Respublikası Prezidenti seçkilərində “Rəy” Monitorinq Mərkəzinin apardığı "exit-poll"da saat 13:00 üçün iştirak göstəricisi açıqlanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, sözügedən "exit-poll"un apardığı müşahidələrə əsasən, saat 13:00-a kimi seçici aktivliyi 43,21 % təşkil edir.

Qeyd edək ki, seçkilər bütün Azərbaycan ərazisini, o cümlədən, işğaldan azad edilmiş əraziləri əhatə edir. İşğaldan azad edilən ərazilərdə 26 seçki məntəqəsi yaradılıb. Seçici siyahılarında 6 milyon 478 min 623 seçicinin adı var. Onlar ölkə üzrə 6537 məntəqədə səs verəcəklər.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.