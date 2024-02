Azərbaycan millisinin üzvləri Qazaxıstanda səs verdilər

Stolüstü tennis üzrə Azərbaycan millisinin üzvləri növbədənkənar prezident seçkilərində səs veriblər.

Metbuat.az xəbər verir ki, Qazaxıstanda təlim-məşq toplanışında olan yığma səsvermə hüququndan yararlanıb.

Baş məşqçi Fərhad İsmayılovun rəhbərliyi ilə 5 idmançı – Zemfira Mikayılova, Ləman Abdulhəmidova, Xədicə Əbilzadə, Vəzir Allahverdiyev və Nihad Məmmədov Azərbaycan Respublikasının Qazaxıstan Respublikasındakı Səfirliyinin Almatı şəhərindəki Nümayəndəliyində təşkil edilən səsverməyə qatılıblar.

