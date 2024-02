Türkiyə Xarici İşlər Nazirliyi Azərbaycandakı növbədənkənar prezident seçkilərinin uğurla keçirilməsi və İlham Əliyevin yenidən Prezident seçilməsi münasibətilə Azərbaycan xalqını təbrik edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə nazirlik bəyanat yayıb.

“Prezident seçkilərinin qardaş Azərbaycan üçün xeyirli olmasını arzu edirik. Seçkilərin işğaldan azad olunmuş Qarabağ da daxil olmaq bütün ölkə ərazisində, sakit formada keçirilməsindən məmnunuq”, - bəyanatda bildirilib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.