"Hər hansı ciddi pozuntuya şahid olmadıq" - Mohammed El Hecira

"Seçkilərin necə şəffaf, necə qaydalara uyğun keçdiyinin şahidi olduq".

Metbuat.az bildirir ki, bunu mətbuat konfransında Mərakeş parlamentinin nümayəndəsi Mohammed El Hecira deyib. O qeyd edib ki, dünən Azərbaycanda həqiqətəndə demokratiya bayramı idi:

"Seçki çox yüksək səviyyədə keçdi. Müşahidə apardığımız məntəqələrdə hər hansı ciddi pozuntu ilə rastlaşmadıq. Məntəqələrdə əməkdaşlar seçicilərə şərait yaratdı, öz iradə azadlığı ilə səs verməsi üşün hər şey təşkil edildi. Seçkilərin yüksək səviyyədə başa çatmasına görə Azərbaycan xalqını təbrik edirik”.



