Bu ilin yanvar ayında Naxçıvan Muxtar Respublikasında 519 yeni vergi ödəyicisi qeydiyyata alınıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunların 95 %-i fiziki, 5 %-i hüquqi şəxslər və digər təşkilatlar olub. Ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə qeydiyyata alınmış vergi ödəyicilərinin sayı 21 % artıb.



Ötən ay kommersiya qurumlarının 44 %-i elektron qaydada, 56 %-i isə kağız daşıyıcılar vasitəsilə müraciətlər əsasında uçota alınıb.

