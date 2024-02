Ən qısqanc 3 bürc - Onlardan uzaq durun

Astroloqlar belə hesab edirlər ki, Oğlaq, Balıqlar və Şir bürcü altında doğulan insanlar qısqanc olurlar.

Metbuat.az xarici mediaya istinadən bildirir ki, Oğlaq bürcü altında doğulan insanlar şəxsi münasibətlərdə sadiqliyə aşırı düşkün olurlar. Onlar özlərinə aid olanı başqaları ilə bölüşməyi qəti sevmirlər. Odur ki, onlarla münasibət quran zaman iki dəfə düşünməlisiniz.

Balıqlar emosional olmaları ilə məşhurdur. İkili münasibətlərdə qarşı tərəfindən daim özləinə qarşı diqqət gözləyirlər. Əsasən da bu bürc altında doğulan qadınlar bu qayğının yanlız özlərinə yönəlməsinin tərəfdarıdırlar. Onların qısqanclığı sizi bəzi hallarda sıxa bilər.

Şir bürcü altında doğulan insanlar bəzən o qədər qısqanc olur ki, bu, münasibətə mənfi təsir göstərə bilir. Odur ki, onları partnyor seçən zaman bunu nəzərə almalısınız.

