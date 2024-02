Azərbaycan Kuboku: yarımfinala yüksələn ilk komanda “Zirə” oldu

Futbol üzrə Azərbaycan Kubokunda yarımfinala yüksələn ilk komanda “Zirə” olub.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, qəsəbə təmsilçisi 1/4 finalda “Səbail”i üstələyib.

İlk görüşdə səfərdə 2:1 hesablı qələbə qazanan Rəşad Sadıqovun kollektivi uğurlu çıxışını cavab qarşılaşmasında da davam etdirib. Rəqibini bu dəfə 3:0 hesabı ilə məğlub edən “Zirə” yarımfinala adlayıb. Komandanın qollarını Abbas İbrahim (4-cü dəqiqə), Rəhim Sadıxov (42) və Rafael Utziq (74) vurublar.

“Zirə”nin yarımfinaldakı rəqibi “Qəbələ” – “Araz-Naxçıvan” cütünün qalibi olacaq. Komandalar sabah cavab görüşünə çıxacaqlar. “Dalğa Arena”da gerçəkləşən ilk matçda 1:1 hesabı qeydə alınıb.

Qeyd edək ki, yarımfinal mərhələsinin oyunları aprelin 2-də və 23-də keçiriləcək.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.