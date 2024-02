Rusiya və Ukrayna arasında növbəti əsir mübadiləsi baş tutub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bununla bağlı “TASS” məlumat yayıb.Açıqlamada qeyd olunub ki, tərəflər əsirlikdə olan 100 hərbçini qarşılıqlı şəkildə mübadilə edib.

Rusiyalı hərbçilərin əsirlikdən qaytarılmasına Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri (BƏƏ) humanitar vasitəçilik edib.

