Kürdəmirdə anasını və qonşusunu bıçaqlayaraq öldürən İlham Alıyevin qardaşı danışıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, hadisəni törədən şəxsin qardaşı bu vaxta kimi ailədə heç bir söz-söhbətin olmadığını deyib. O, ehtimal edir ki, qardaşının hər hansı ciddi problemi yaranıb. Hadisəni törədən İlham Alıyev polis əməkdaşları tərəfindən saxlanılıb. Fakt araşdırılır.

