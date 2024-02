Tanınmış azərbaycanlı şahmatçı Rauf Məmmədova ağır itki üz verib.

Metbuat.az “Qafqazinfo” xəbər verir ki, şahmatçının atası Əhməd Məmmədov 65 yaşında dünyasını dəyişib.

Qeyd edək ki, Əhməd Məmmədov uzun müddət prokurorluq orqanlarında çalışıb və baş ədliyyə müşaviri olub. Onun sonuncu iş yeri Nəsimi Rayon Prokurorluğu olub.

