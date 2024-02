Bakı-Sumqayıt yolunda səhlənkarlıq edən piyadanı maşın vurub.

Bu barədə Metbuat.az-a Daxili İşlər Nazirliyinin Nəqliyyatı İntellektual İdarəetmə Mərkəzindən məlumat verilib.

Yaxınlıqda piyada keçidi olmasına baxmayaraq yolun müəyyən olunmayan hissəsindən keçən piyadanı avtomobil vurub. Yol-nəqliyyat hadisəsi Bakı-Sumqayıt şosesində baş verib.

Qəza səbəbindən Xırdalan dairəsi istiqamətində sıxlıq yaranıb.

Avtomobillərin rahat hərəkətini təmin etmək üçün tədbirlər görülür.

