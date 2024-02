Tanınmış aparıcı Xoşqədəm Hidayətqızı övladını itirməsindən danışıb.

Metbuat.az bildirir ki, “Günaydın Azərbaycan” verilişində o, ATV-də işlədiyi dövrdən danışarkən deyib:

“Çox böyük çətinliklərim olub. ATV-də işlədiyim dövrdə çox stress yaşadım. Stresdən ilk övladımızı itirdik. Sonradan isə əkiz övladlarımızın olacağını öyrəndim. Bu xəbərdən sonra daima stresdən uzaq qalmağa çalışdım".

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.